ياسر إبراهيم ينضم لمنتخب مصر بعد إصابة أسامة جلال

ياسر رشاد - القاهرة - خضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا التي تنطلق ١٣ يناير الجاري.

كما تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة .

وكان أحمد نبيل كوكا لاعب الوسط قد غادر معسكر المنتخب بداعي الإصابة ليتم إستدعاء مهند لاشين متوسط ميدان بيراميدز بدلاً منه.

على صعيد آخر خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول بالعاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .