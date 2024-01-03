استدعاء نجم الاهلي لمعسكر منتخب مصر بعد إصابة مدافع بيراميدز

تقرر استدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادي الاهلي لمعسكر منتخب مصر المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، وذلك بعد إصابة أسامة جلال لاعب بيراميدز.

وأعلن اتحاد الكرة المصري استبعاد أسامة جلال من معسكر منتخب مصر بسبب الإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم بدلًا منه.

وكتب الحساب الرسمي لاتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”:”خضع أسامة جلال مدافع منتخب مصر لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا التي تنطلق ١٣ يناير الجاري”.

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وأضاف البيان: “تقرر استدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة”.

ويعد أسامة جلال ثاني لاعب يتم استبعاده من معسكر منتخب مصر بعدما خرج أحمد نبيل كوكا من معسكر الفراعنة بسبب الإصابة وتم ضم مهند لاشين بدلًا منه.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية مع منتخبات غانا وموزمبيق وكاب فيردي، في البطولة التي ستقام في الفترة من 11 يناير إلى 14 فبراير.