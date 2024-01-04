اعتدى على الحكم المساعد.. - لجنة المسابقات تقر شطب لاعب هلال الحديدة من سجلات اتحاد كرة القدم

المنامة - ياسر ابراهيم - أقرت اللجنة العليا للمسابقات بالاتحاد اليمني لكرة القدم، شطب لاعب فريق هلال الحديدة "وليد محمد عبدالله" نهائياً من سجلات الاتحاد اليمني لكرة القدم.

وقال الإتحاد في بيان له نشره على صفحة "الفيس بوك"، بأنه تم شطب اللاعب "وليد محمد" من سجلات الإتحاد بحسب المادة (55) الفقرة (أ) من لائحة المسابقات.

وأضاف بأن قرار اللجنة العليا للمسابقات جاء مؤيداً لقرار اللجنة الاشرافية لتجمع المجموعة الأولى بسيئون وبحسب تقرير حكم المباراة والمراقب الإداري وثبوت مخالفة اللاعب للائحة المنظمة للمسابقات وارتكاب خطأ جسيم بالاعتداء على أحد طاقم التحكيم في مباراة أهلي صنعاء وهلال الحديدة ضمن الجولة الأخيرة للتجمع.

وتعرض الحكم المساعد "محمد طارق" لاعتداء من قبل لاعب الهلال "وليد محمد" وآخرين من فريق الهلال، مع نهاية لقاء الهلال الساحلي وأهلي صنعاء ضمن مباريات الجولة الأخيرة بمنافسات دوري الدرجة الأولى والذي انتهى بستة أهداف دون مقابل لصالح الأهلي.