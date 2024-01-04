تقارير: قرار إتحاد الكرة يثير إستياء فوزي لقجع بسبب الشيبي

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب فوزي لقجع رئيس الإتحاد المغربي لكرة القدم عن استياءه من قرار إتحاد الكرة المصري ضد محمد الشيبي لاعب بيراميدز ومنتخب المغرب.

وكشفت تقارير مغربية أن فوزي لقجع يتابع بقلق واستياء كبيرين التطور الجديد في أزمة محمد الشيبي مع حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأحال إتحاد الكرة محمد الشيبي للجنة الإنضباط بسبب لجوءه للقضاء بعد أزمته مع الشحات والتي إندلعت عقب نهاية مباراة الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري في الموسم الماضي.

وبحسب موقع “هسبورت” المغربي يشعر لقجع بالإستياء نتيجة موقف الاتحاد المصري وإختياره هذا التوقيت قبل أيام من إنطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا.

ويتواجد محمد الشيبي ضمن القائمة النهائية لأسود الأطلس المشاركة في كأس أفريقيا.