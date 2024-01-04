جيرونا يواصل مطاردة الريال على صدارة الدوري الإسباني بفوز جنوني أمام أتلتيكو مدريد

واصل فريق جيرونا مطاردة ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني، بفوز جنوني على حساب نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة.

واستضاف فريق جيرونا نظيره أتلتيكو مدريد، على ملعب مونتيليفي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

وافتتح جيرونا، أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة الثانية عن طريق لاعبه فاليري فرنانديز، ثم أحرز ألفارو موراتا هدف التعادل لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 14.

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وأضاف سافيو هدف التقدم مرة أخرى لـ جيرونا في الدقيقة 26، وسجل بليند ثالث الأهداف في شباك أتلتيكو مدريد خلال الدقيقة 39.

وتمكن ألفارو موراتا من تسجيل هدف تقليص الفارق للروخي بلانكوس في الدقيقة 44، قبل أن يضيف الهدف الثالث والتعادل في الدقيقة 54 من الشوط الثاني.

وخطف جيرونا هدف الفوز على أتلتيكو مدريد في الدقيقة 90+1، أحرزه إيفان مارتين نونيز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد جيرونا إلى 48 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد المتصدر، ويتوقف رصيد أتلتيكو مدريد عند 38 نقطة في المركز الثالث.