الدبيس: سعدت بعدم تعاقد الاهلي مع فتوح

علق كريم الدبيس ظهير أيسر النادي الاهلي على فشل تعاقد المارد الأحمر مع أحمد فتوح لاعب الزمالك في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان النادي الاهلي يستهدف التعاقد مع أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك قبل أن تنجح إدارة الفارس الأبيض في تجديد عقد اللاعب.

وقال كريم الدبيس في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت1 مع الإعلامي أحمد شوبير: “مطالبات جماهير الاهلي بالتعاقد مع ظهير أيسر في وقت سابق كانت تسبب لي الضيق لأنيي أرغب في غثبات نفسي مع الفريق”.

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وتابع: “أحمد فتوح من أحرف اللاعبين في مصر، وبالتأكيد سعدت بعدم انضمامه إلى الاهلي وتجديد عقده مع الزمالك”.

واضاف: “المنافسة بيني وبين علي معلول شريفة وأركز على ادائه في كل مباراة للتعلم منه دائماً”.