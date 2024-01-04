مونبيلييه الفرنسي يحدد شرطين لرحيل نجمه إلى الاتحاد السعودي

حدد نادي مونبيلييه الفرنسي، شرطين من أجل الموافقة على رحيل نجم فريقه الأول لكرة القدم، إلى الاتحاد السعودي، في يناير الجاري.

وتحدثت أنباء عن اهتمام الاتحاد السعودي بالتعاقد مع موسى التعمري لاعب منتخب الأردن وفريق مونبلييه الفرنسي، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأوضح نيكولا ديلتورت الصحفي بالمركز الإعلامي لنادي مونبيلييه، في تصريحات صحفية، أن ما تم تداوله عن مفاوضات الاتحاد السعودي لضم التعمري غير صحيح.

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وأشار إلى أن نادي مونبيلييه الفرنسي، سوف يفتح الباب أمام رحيل اللاعب في حال تلقى عرضًا مناسبًا من الناحية المالية، وسيتم مناقشته مع المدرب، والإدارة ستتخذ القرار المناسب للنادي وللفريق.

وأكد أن موسى التعمري يعد من نجوم الفريق في الموسم الجاري، إلا أن قوة العرض ماليًا وموافقة المدرب قد يجعلان رحيل وارد عن مونبيلييه.