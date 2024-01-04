بين الحزن ولعبة القدر.. ردود أفعال جماهير الاهلي على استدعاء ياسر إبراهيم واستبعاد كوكا

حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير النادي الاهلي، على الحديث عن قرار روي فيتوريا، باستبعاد كوكا بسبب الإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم.

وسيطرت مشاعر متناقضة على جماهير النادي الاهلي، بالحزن على استبعاد أحمد نبيل كوكا، وعدم مشاركته في بطولة كأس أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر، وفرحة استدعاء ياسر إبراهيم.

وتلقت جماهير الاهلي، عصر أمس الأربعاء، نبأ إصابة كوكا وغيابه عن منتخب مصر، بحزن شديد، قبل أن تتلقى في الساعات الأخيرة من اليوم، قرار استدعاء ياسر إبراهيم.

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وعبرت جماهير النادي الاهلي، من خلال حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن حزنها الشديد بسبب إصابة كوكا، خاصة مع الأداء المميز الذي ظهر عليه في الفترة الأخيرة.

وأكدت الجماهير أن لعبة القدر كانت في صالح، ياسر إبراهيم، حيث ترى أنه تعرض للظلم بعدما اختياره ضمن القائمة النهائية لـ منتخب مصر في أمم أفريقيا.

وتداولت جماهير الاهلي، تصريحات ياسر إبراهيم، والتي تحدث فيها عن أنه كان يتمنى الانضمام إلى القائمة لكنه يحترم القرار الفني ويدعم المنتخب في مشواره بالبطولة.