استبعاد أسامة جلال للإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة روي فيتوريا، استبعاد أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وخضع أسامة جلال لآشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وقرر الجهاز الفني استدعاء ياسر إبراهيم مدافع فريق الأهلي لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الجهاز الفني استبعد أحمد نبيل كوكا في وقت سابق للإصابة في القدم، واستدعاء مهند لاشين بدلًا منه لمعسكر المنتخب الوطني.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2024، في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر.