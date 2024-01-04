شبانة بعد استدعاء ياسر إبراهيم: القدر تدخل وأعاد الحق لأصحابه

محمد اسماعيل - القاهرة - عقب الإعلامي محمد شبانة، على قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر باستبعاد أسامة جلال للإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر الفراعنة، قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2024.

وقال "شبانة"، عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع على قناة "etc"، اليوم الأربعاء، إن القدر تدخل وأعاد ياسر إبراهيم إلى معسكر المنتخب بعد إصابة أسامة جلال، ومن قبله أحمد نبيل كوكا، والاستعانة بجهود مهند لاشين.

وأكد أن ياسر إبراهيم تعرض للظلم في البداية باستبعاده من القائمة النهائية، ولكن القدر تدخل لإعادة الحق لأصحابه، متابعا: "ياسر إبراهيم لاعب مجتهد وربنا نصفه، خصوصا أنه من أفضل المدافعين في التوقيت الحالي وقدم أداء كبير مع الأهلي الفترة الماضية".

وأضاف أن كوكا وجلال لا يزال أمامها مستقبل كبير، والجميع كان يتمنى وجودهما في أمم أفريقيا، مشيرًا إلى أن الأهلي متفوق على بيراميدز في عدد اللاعبين داخل معسكر منتخب مصر، حيث يتواجد 7 لاعبين من الأحمر في مقابل 6 لاعبين من بيراميدز.

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