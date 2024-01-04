بعد استبعاده من المنتخب.. موعد عودة أحمد نبيل كوكا للمشاركة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف محمود شوقي الناقد الرياضي، تفاصيل جديدة حول إصابة أحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بعد استبعاده مؤخرًا من معسكر الفراعنة، ضمن استعدادات المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024.

وقال "شوقي"، في لقائه ببرنامج "الهدف"، مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، مساء الأربعاء، إن الإصابة عبارة عن جزع من الدرجة الأولى في أصبع القدم، ومشط قدم كوكا تأثر بشكل كبير، لافتًا إلى أنه صدر القرار باستبعاد اللاعب من معسكر المنتخب للراحة.

وأضاف أن كوكا خضع للعلاج بالأدوية ومن الغد سوف يبدأ علاج طبيعي في الأهلي، لافتًا إلى أن اللاعب يحتاج راحة ليست أقل من شهر وسوف يشارك مع الأهلي في منتصف فبراير القادم، ويستطيع المشاركة في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

واستبعد الجهاز الفني أحمد نبيل كوكا في وقت سابق للإصابة في القدم، واستدعاء مهند لاشين بدلًا منه لمعسكر المنتخب الوطني.

اقرأ أيضا..

شبانة بعد استدعاء ياسر إبراهيم: القدر تدخل وأعاد الحق لأصحابه

استبعاد أسامة جلال للإصابة واستدعاء ياسر إبراهيم لمعسكر منتخب مصر