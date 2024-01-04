مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 عددا من المباريات القوية في بطولات مختلفة، أبرزها برشلونة ضد لاس بالماس في الدوري الإسباني.

كما تلعب مباريات هامة وقوية أخرى في العام الجديد، أبرزها مواجهة إيفرتون ضد كريستال بالاس في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي.

مباريات الدوري الاسباني الاسبوع التاسع عشر

أوساسونا ضد الميريا، في الساعة 18:00 مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 3 hd.

إشبيلية ضد اتلتيك بلباو، في تمام الساعة 20:51 مساء بتوقيت القاهرة، على قناة بي ان سبورت 3 hd.

لاس بالماس ضد برشلونة، في تمام الساعة 22:30 مساء بتوقيت القاهرة على قناة بي ان سبورت 1 hd.

كأس الاتحاد الانجليزي دور الـ 64

كريستال بالاس ضد ايفرتون، الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة على قناة بين ان سبورت hd2.

كأس ايطاليا دور الـ16

يوفنتوس ضد ساليرنيتانا، في تمام الساعة 22:00 مساء.

مباريات ودية – منتخبات

السعودية ضد لبنان، في تمام الساعة 15:30 مساء، على قناة السعودية الرياضية.

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