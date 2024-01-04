رسميا.. استبعاد أسامة جلال من منتخب مصر واستدعاء مدافع الأهلي بدلا منه

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء الأربعاء، استبعاد أسامة جلال، لاعب منتخب مصر من المعسكر الذي يستعد لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023 بسبب الإصابة.

وأوضح اتحاد الكرة، في بيان نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك"، أن أسامة جلال خضع لأشعة أثبتت إصابته في الركبة وصعوبة لحاقه ببطولة أمم أفريقيا.

وأضاف البيان أنه "تقرر استدعاء ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون بديلا لأسامة جلال."

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن اتحاد الكرة استبعاد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، بسبب إصابته في أربطة القدم، وانضمام مهند لاشين، لاعب بيراميدز بدلا منه.

يشار إلى أن منتخب مصر يقع ضمن المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تضم كاب فيردي، غانا وموزمبيق.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 13 يناير الجاري بمواجهة موزمبيق، قبل أن يواجه منتخب غانا يوم 18 من نفس الشهر في الجولة الثانية، ويختتم دور المجموعات بمواجهة كاب فيردي يوم 22 يناير.