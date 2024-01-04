نجم طلائع الجيش يوقع لـ الزمالك.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشفت تقارير إعلامية عن إتمام الزمالك أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري بالتعاقد مع نجم طلائع الجيش.

وأكد الإعلامي إبراهيم سعيد أن الزمالك حصل على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج “+90”: “مصدر داخل الزمالك أكد أن مجلس الإدارة حصل على توقيع أولى صفقاته الشتوية”.

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وتابع: “المصدر أكد في تصريحات خاصة أن نادي الزمالك حصل على توقيع عبد الرحمن شيكا لاعب فريق طلائع الجيش لمدة أربع مواسم مقبلة، ويتبقى فقط الاتفاق على الأمور المالية مع إدارة طلائع الجيش”.

ويسعى مجلس نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لحل أزمة إيقاف القيد الموقعة عليه بسبب مديونياته، والتعاقد مع لاعبين جدد لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة.