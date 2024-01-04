أصعب 10 ثواني في حياتي.. أحمد ياسر ريان يكشف كواليس ضياع فرصة التسجيل في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - عقب أحمد ياسر ريان، مهاجم نادي سيراميكا كليوباترا، على الفرصة التي أضاعها مع فريقه، وتسديد الكرة في العارضة ومرمى بيراميدز الخالي من حارس المرمى، في بطولة كأس السوبر المصري والتي أقيمت بالإمارات.

وقال "ريان"، في لقائه ببرنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إنه لم يتوقع إهدار تلك الفرصة، مضيف أنه سبب إهدار هذه الفرصة هي استلامه للكرة بطريقة خاطئة.

وأضاف: "دي أصعب 10 ثواني توقفت فيها حياتي، وقتها استلمت الكرة بشكل خاطئ وسدد الكرة بكعب القدم لذلك ارتطمت بالعارضة".

وأوضح أنه تابع ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب الفرصة التي أهدرها أمام بيراميدز، وشعر بالحزن من "الكوميكسات" الساخرة على ضياع هذه الفرصة.

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