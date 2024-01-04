المرشحون لجائزة مدرب الشهر في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الحساب الرسمي للدوري السعودي على موقع التغريدات "إكس" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر.

وترشح لجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي خلال شهر ديسمبر الآتي، لويس كاسترو مدرب النصر، جورجي جيسوس مدرب الهلال، ماتياس يايسله مدرب الأهلي.

وفاز المدربون الثلاثة مع فرقهم في الجولة الماضية بالدوري السعودي، إذ حقق جيسوس الفوز مع الهلال على الفيحاء بنتيجة 2-0، فيما فاز يايسله للأهلي على الخليج بهدف نظيف، وفاز النصر السعودي على التعاون برباعية مقابل هدف.

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