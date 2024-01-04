بعد واقعة حسين الشحات.. اتحاد الكرة يحيل الشيبي للجنة الانضباط بسبب «المحاكم المدنية»

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن إحالة محمد الشيبي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى لجنة الانضباط.

وقال اتحاد الكرة، في بيان رسمي، إن تحويل الشيبي للجنة الانضباط "جاء بسبب مخالفته للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تمنع اللجوء إلى المحاكم المدنية."

وفيما يلي نص بيان اتحاد الكرة:

بناء على لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم وكذلك لائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " واللتين تحظران اللجوء إلى المحاكم المدنية، قرر مجلس ادارة اتحاد الكرة احالة محمد الشيبي لاعب بيراميدز للجنة الانضباط لمخالفته اللائحة لاسيما وأن الواقعة محل الشكوى صدر بحقها قرارات من جانب لجنة المسابقات التابعة لرابطة أندية الدوري الممتاز وفقا للائحة.

وفي وقت سابق، أرسل النادي الأهلي مذكرة لاتحاد الكرة طلب فيها الحصول على رد عاجل بشأن كيفية اللجوء للقضاء المدني في أزمة لاعبه حسين الشحات ولاعب بيراميدز محمد الشيبي.

وأعلن الاتحاد المصري، في بيان إلى الصحفيين، أنه قرر تحويل مذكرة الأهلي إلى الشئون القانونية لدراسة الأمر وتقديم تقرير لإبداء الرأي القانوني.

وكان محمد الشيبي قد تقدم ببلاغ للنائب العام متهما حسين الشحات بالاعتداء عليه داخل الملعب، عقب مواجهة الأهلي وبيراميدز في ختام دوري الموسم الماضي.

ورد النادي الأهلي بمذكرة لاتحاد الكرة اعتراضا على تلك الخطوة باعتبارها مخالفة للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، باللجوء للقضاء المدني في قضايا رياضية.

وأوضح الأهلي في مذكرته إلى أن خطوة بيراميدز والشيبي مخالفة للوائح الاتحادين المصري والدولي والتي لا تجيز للأندية والمسئولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم المدنية أو الإدارية لحل نزاع رياضي يتعلق بكرة القدم (مادة 38 من لائحة الانضباط).

وينتظر الأهلي قرار الاتحاد المصر يلاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب.