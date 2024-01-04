شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود اليوم للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون، عقب العودة من الإمارات بعد خوض منافسات بطولة السوبر المحلى.

ومن المقرر أن يخضع اللاعبون لقياسات أوزان مع بعض الفحوصات الطبية اللازمة قبل خوض التدريبات، والتى ستكون بدنية أكثر لتعويض فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون.

ومن المنتظر أن يقود البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز التدريبات الجماعية، رغم استقرار الإدارة على إقالته، وذلك بسبب عدم التوصل لاتفاق مع مدرب أجنبي جديد يتولي المهمة، الأمر الذى دفع المسئولون فى بيراميدز للإبقاء على باتشيكو لحين حسم البديل المناسب.

وحقق فريق بيراميدز الميدالية الخامسة فى مشواره الكروى، بعد التغلب على سيراميكا بركلات الترجيح، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة السوبر المصرى، وتحقيق برونزية البطولة.