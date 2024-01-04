ياسر رشاد - القاهرة - يواصل المنتخب السعودي تحت قيادة روبيرتو مانشيني الاستعداد لخوض غمار منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وذلك حين يلتقي مع نظيره منتخب لبنان وديًا مساء اليوم الخميس، على ملعب نادي الغرافة القطري.

يذكر أن قرعة دور المجموعات لكأس آسيا 2023، أوقعت منتخب السعودية في مجموعة متوازنة نسبيًا رفقة عمان وتايلاند وقيرجيزستان، بينما مجموعة منتخب لبنان أكثر صعوبة حيث يشارك رفقة منتخب قطر صاحبة الأرض والصين وطاجيكستان.

موعد مباراة السعودية ولبنان الودية اليوم الخميس

من المقرر أن تنطلق مباراة السعودية ولبنان، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف بتوقيت لبنان.

وسوف تنقل مباراة السعودية ولبنان الودية عبر ssc1 HD.

قائمة منتخب السعودية لبطولة كأس آسيا 2023؟

وكان المدرب الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني قد أعلن عن قائمته المختارة لخوض غمار منافسات بطولة كأس آسيا 2023، وجاءت قائمة اختياراته كالأتي.

نواف العقيدي، راغد النجار، أحمد الكسار.

حسن كادش، علي البليهي، عون السلولي، حسان التمبكتي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد.

ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، مختار علي، عبد الإله المالكي، عيد المولد، فواز الصقور.

سالم الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، محمد كنو، سامي النجعي، عبد الرحمن غريب.

أيمن يحيى، فهد المولد، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري.