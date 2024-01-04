محمد صبحي يوقع لبيراميدز بعد تجاهل الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - ترددت أنباء قوية عن توقيع محمد صبحى، حارس المرمى، العائد من الإيقاف والمعروض بقرار من مجلس الإدارة للبيع لفريق بيراميدز، لينتقل إليه بعد نهاية الموسم الحالي.

يحق للحارس الدولي التوقيع لأى نادٍ حاليًا، حيث ينتهي عقده مع نهاية الموسم بحسب لوائح الفيفا.

ويعانى محمد صبحى من تجاهل مجلس الإدارة الذي جدد عقد زميله أحمد فتوح وسمح له بالعودة إلى التدريبات، بينما لم يبت حتى وقتنا هذا فى أمر صبحى والزناري، ومازال قرار عرضهما للبيع ساريًا.

يُذكر أنه كان هناك مقترح بصفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بانتقال أحمد ميهوب حارس بيراميدز إلى صفوف الزمالك نظير رحيل محمد صبحي إلى بيراميدز.

ويبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن الخروج من مأزق الديون المتراكمة على القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية، التي تسببت في إيقاف القيد للفريق خلال الفترة الماضية.