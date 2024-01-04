شبانة يكشف : "جيم" قانوني في أزمة “الشحات والشيبي” مابين التصعيد والحلول

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي محمد شبانة آخر تطورات أزمة حسين الشحات لاعب الأهلي ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز بعد قرار الشئون القانونية باتحاد الكرة بتحويل الأخير إلى لجنة الإنضباط بسبب لجوئه إلى المحاكم المدنية.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن محامي حسين الشحات طلب مذكرته بالمحكمة شهادة جمال علام رئيس الاتحاد وعامر حسين عضو مجلس الإدارة ومراقب المباراة مع إرفاق تقريره في محضر الجلسة القادمة والتي ستكون علنية

وتابع شبانه بأن الأهلي يخطط إلى تصوير الجلسة وإرسالها إلى الفيفا في شكواه ضد اللاعب وبيراميدز مع قرار اتحاد الكرة للجنة الإنضباط لإثبات لجوء اللاعب إلى المحاكم المدنية.

في المقابل سيتند دفاع الشيبي في حال حدوث ذلك بأنهم لم يلجأوا إلى المحاكم المدنية بل إلى المحاكم الجنائة وهو مالم تذكره لوائح اتحاد الكرة .

وأتم شبانة بأن الجيم القانوني بين فريقي الدفاع لا ينفي خطأ الشحات خاصة وأنه تم عقابه من قبل ناديه واتحاد الكرة لكن لجوء الشيبي للمحاكم أمر غير رياضي أيضا.