قرار جديد داخل الاهلي بسبب محمد الشناوي

كشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن قرار جديد داخل أسوار النادي الاهلي بخصوص مستقبل الدولي محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء.

ويستعد محمد الشناوي في الفترة الحالية بالمشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا والتي ستنطلق في كوت ديفوار يوم 13 يناير حتى 11 فبراير المقبل.

وأكدت التقارير أن الاهلي توصل لاتفاق مع محمد الشناوي لتمديد عقده عقب مشاركته في أمم أفريقيا ليصبح الأعلى أجرًا في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضًا: الأمر انتهى.. شوبير يعلن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز في نهاية الموسم

وارتبط اسم محمد الشناوي في وقت سابق بالانتقال إلى صفوف نادي ضمك السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالي إلا أن مسؤولي القلعة الحمراء رفضوا فكرة الاستغناء عن حارس المنتخب الوطني.

وواصل الشناوي تألقه الكبير مع الاهلي هذا الموسم بعد مساهمته الفعالية بتتويج المارد الأحمر ببطولة كأس السوبر المصري بالإضافة إلى حصد الميدالية البروزنزية بكأس العالم للأندية.