محمد صلاح يوافق على تمديد عقده مع ليفربول رغم الاهتمام السعودي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن مصير الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول وقائد منتخب مصر من تمديد عقده مع الريدز.

وارتبط اسم محمد صلاح في الفترة الأخيرة بالرحيل عن ليفربول في ظل تلقيه عددًا من العروض الخليجية وتحديدًا من أندية الدوري السعودي للظفر بخدماته في المرحلة المقبلة.

ويعتبر مو صلاح واحدًا من أهم اللاعبين في صفوف ليفربول في آخر 7 سنوات منذ انتقاله من روما، مع بداية رائعة في الموسم الحالي.

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ووفقًا لما ذكرته شبكة “Anfield Watch” البريطانية فإن هناك موافقة مبدئية من جانب محمد صلاح على تمديد عقده لما بعد يونيو 2025، رغم الاهتمام من قبل أندية الدوري السعودي.

ويأمل نادي الاتحاد السعودي في الصيف المقبل بالتعاقد مع قائد منتخب مصر ومدربه، يورجن كلوب، رفضا تمامًا الفكرة رغم وصول العرض إلى 150 مليون جنيه إسترليني.