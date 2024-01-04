"ربنا جابلي حقي".. إبراهيم صلاح يكشف كواليس رحيله عن تدريب فريق الزمالك 2003

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف إبراهيم صلاح، لاعب الزمالك السابق كواليس رحيله عن تدريب فريق 2003 في النادي، مشيرا إلى أنه تفاجئ بالقرار.

وقال إبراهيم صلاح خلال تصريحات تلفزيونية: "تفاجئت وصدمت بقرار رحيلي عن فريق 2003، كل شئ كان يسير بشكل صحيح، ولا أعلم سبب رحيلي".

وأضاف: "خيروني لأكون مدربا مساعدا أو أكون مديرا فنيا لفريق 2008، ولكني رفضت الأمر تماما، والمبرر الخاص لرحيلي كان رغبتهم في التعاقد مع مدير فني خبير لقيادة فريق 2003 في كأس الرابطة، وعقب ذلك خسر الفريق من زد برباعية، واعتذر الزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة، وربنا جابلي حقي لحد عندي".

واختتم عن محمد حلمي رئيس قطاعات الناشئين: "لا أتذكر أنني كنت في خلاف معه، عندما كان مدربي في الزمالك، ولو يوجد شئ لا أفكر فيه، لذلك لا أعلم سبب اتخاذ قرار برحيلي".

يذكر أن نادي الزمالك قرر رحيل إبراهيم صلاح عن قيادة فريق 2003 وتعيين سامح إسماعيل بدلا منه.

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