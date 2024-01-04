"يوجد بند في عقدي".. أحمد ياسر ريان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف أحمد ياسر ريان، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي والأهلي السابق حقيقة مفاوضات الزمالك معه، مشيرا إلى أنه يوجد بند في عقده مع الأول حال الانتقال إلى نادي آخر.

وقال ريان في تصريحات تلفزيونية: "استشير والدي ولكن قراراتي اتخذها بنفسي، انتقالي إلى الجونة وسيراميكا كليوباترا لم يكن يعلم بهما، وعلم الأخبار من خلال وسائل الإعلام".

وأضاف: "ملتزم بعقدي مع سيراميكا كليوباترا ومستمر معهم لنهاية الموسم لتحقيق أهداف النادي في الموسم الحالي".

وتابع: "لم تحدث مفاوضات مع الزمالك، وهناك بند في عقدي مع سيراميكا كليوباترا، أن الموسم الحالي لا أنضم لأي فريق إلا بموافقة الأهلي والأولوية للأحمر".

واختتم ريان: "انتمائي للنادي الأهلي، وحاليا منتمي لنادي سيراميكا كليوباترا، لكن اللعب في الزمالك صعب للغاية".

يذكر أن أحمد ياسر ريان شارك في 62 مباراة مع سيراميكا كليوباترا، سجل خلالها 26 هدفا، وصنع هدفين.

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