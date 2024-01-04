الثاني في الموسم.. لافيينا يعلن قبول استقالة مدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن نادي لافيينا، برئاسة محمود الأسيوطي قبول استقالة عبد الباقي جمال، المدير الفني للفريق، وتعيين أحمد صلاح مدربا حتى نهاية الموسم.

واعتذر عبد الباقي عن عدم الاستمرار في منصبه، الذي تولاه خلفا لأحمد عيد عبد الملك، بسبب تراجع نتائج الفريق.

وخسر لافيينا آخر 4 جولات في دوري المحترفين، فيما يتصدر بتروجيت الترتيب، برصيد 35 نقطة.

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