الثالثة على التوالي.. كأس أمم أفريقيا يستعين بـ"أجانب الزمالك"

محمد اسماعيل - القاهرة - لا تخلو قوائم منتخبات كأس أمم أفريقيا مجتمعة، للمرة الثالثة على التوالي، من لاعب أجنبي واحد على الأقل ينشط في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وتقام منافسات كأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير.

وأعلن 24 منتخبًا مشاركًا في كأس أمم أفريقيا 2023، القوائم النهائية ما شهد غياب أجانب الزمالك، بعد استبعاد سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي، اللذان ظهرا في القائمة الأولية لمنتخب تونس.

واستدعى منتخب تونس، مساء الأربعاء، اللاعب سيف الدين الجزيري إلى القائمة النهائية، لتعويض إصابة المهاجم مرتضى بن وناس، قبل 10 أيام فقط على انطلاق كأس أمم أفريقيا.

واعتاد الزمالك أن يظهر في النسخ الأخيرة من أمم أفريقيا بفضل لاعبيه المحليين المنضمين لقائمة منتخب مصر، لكنه شارك أيضًا بأجنبي واحد على الأقل في نسختي 2019 و2021، ما يتكرر للمرة الثالثة على التوالي في 2023.

- الزمالك في كأس أمم أفريقيا 2019: خالد بو طيب (المغرب)، فرجاني ساسي (تونس)

- الزمالك في كأس أمم أفريقيا 2021: أشرف بنشرقي (المغرب)، سيف الدين الجزيري (تونس)، حمزة المثلوثي (تونس)

- الزمالك في كأس أمم أفريقيا 2023: سيف الدين الجزيري (تونس)

وكانت أمم أفريقيا 2017 التي خسرها منتخب مصر أمام الكاميرون في المباراة النهائية، آخر نسخة لم تضم لاعبين أجانب من الزمالك.