لماذا عام 23 الأفضل في مسيرة كهربا مع كرة القدم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وأشار كهربا، خلال حلوله ضيفًا على فضائية أون تايم سبورتس، إلى أن اللقطة الأجمل في عام 23 كانت عودته لكرة القدم مرة أخرى ـ في إشارة لانتهاء فترة إيقافه مع بداية العام ذاته ـ، قائلاً:"الله منحني حياة جديدة لأن الأمور كانت صعبة بالنسبة لي".

كهربا قد أنهى موسم 2021/2022 معارًا لصفوف هتاي سبور التركي من النادي الأهلي قبل أن يعود للقلعة الحمراء مرة أخرى ويبدأ في العودة للمبارات بعد انتهاء عقوبة الإيقاف بسبب أزمته مع الزمالك لتكون بداية عودته بهدفًا يُسجله في فوز الأهلي بالقمة بثلاثية نظيفة وكأن القدر يُصالحه.

وواصل كهربا التألق بعدها فسجل هدفين متتاليين خلال المباراتين التي خاضهما عقب مباراة الزمالك أمام أسوان في لقاء انتهى بفوز فريقه بثلاثية نظيفة وأمام الداخلية في مباراة انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وإجمالاً شارك اللاعب في 14 مباراة بالدوري في المباريات التي أُقيمت من موسم 22/23 خلال عام 2023؛ حيث سجل 7 أهداف وصنع هدفًا، فيما شارك في 4 مباريات ببطولة الكأس صنع خلالهم هدفًا،كما شارك في مباراة السوبر المصري وصنع هدف فوز الأهلي أمام بيراميدز خلال اللقاء الذي انتهت بهدف نظيف.

وشارك كهربا كذلك في 10 مباريات بدوري أبطال أفريقيا بنسخة 2023 سجل 6 أهداف وصنع هدفًا كما شارك في 3 مباريات بنسخة 2022 ببطولة كأس العالم للأندية؛ حيث صنع هدفًا خلال مباراة أوكلاند سيتي، كما شارك في مباراة ودية مع المنتخب أمام جنوب السودان ليُسجل هدفًا ويصنع مثله في فوز مصر بثلاثية نظيفة.

ليؤكد كهربا خلال مشاركته في موسم 2022/2023 أنه عاد لكرة القدم مرة أخرى، كما أشار في تصريحاته مؤخرًا لأون سبورت، ليستمر في تألقه فيما تبقى من عام 2023 الذي شهد منافسات موسم 2024/2023؛ حيث شارك في 3 مباريات ببطولة كأس العالم للأندية 2023 صنع خلالها هدفين أمام اتحاد جدة صاحب الأرض، كما شارك في 3 مباريات بقميص الأهلي في النسخة الأولى من السوبر الأفريقي سجل هدفين وصنع هدفًا، كما شارك في 5 مباريات بدوري أبطال أفريقيا ليُسجل 3 أهداف ويصنع آخر، بجانب مشاركة في مباراة بكأس السوبر المصري "NBE Super Cup"؛ حيث سجل هدفًا وصنع آخر في فوز فريقه برباعية مقابل هدفين والتتويج باللقب ليختتم العام بأفضل صورة ممكنة.

ولم يُشارك كهربا مع الأهلي في المباريات التي أُقيمت من النسخة الجارية لبطولة الدوري؛ تنفيًذا لعقوبة الإيقاف الصادرة من اتحاد الكرة.