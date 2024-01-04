أوسوريو يتولي تدريب أتلتيكو باراناينسي البرازيلي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي في اتمام تعاقده رسمياً مع مدرب الزمالك السابق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لقياة الفريق في الفترة الحالية.

بيان النادي البرازيلي عن التعاقد مع أوسوريو

نشر النادي البرازيلي عبر حسابه: "خوان كارلوس أوسوريو هو المدرب الجديد لفريق أتلتيكو باراناينسي، أوسوريو اسم راسخ وخبرة كبيرة في كرة القدم العالمية".

جدير بالذكر أن الكولومبي أوسوريو قاد الزمالك في 22 مباراة فاز في 12 مباراة وتعادل في 5 وتعرض للخسارة في 5 مباريات أيضا، وسجل الفريق تحت قيادته 46 هدفا واستقبل 30 هدف.

ويشهد ملف المدير الفني الأجنبي الجديد لفريق الزمالك تطورات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية، في إطار سعي مجلس إدارة النادي لحسم هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

ودخل المدرب الهولندي جون فان دين بروم دائرة إهتمامات الزمالك لشغل منصب المدير الفني للفريق.

ورغم التوصل لإتفاق مبدئي مع الأماني فرانكو فودا المدر الفني السابق لمنتخب النمسا، إلا أن إدارة النادي الأبيض تواصل التفاوض مع أسماء أخرى لإختيار الأفضل بينهما.