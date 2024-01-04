"كاف" يُعلن زيادة الجوائز المالية 40% لبطل أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، عن زيادة مالية بنسبة 40% للمنتخب الفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق في كوت ديفوار 2023.

وكشف الكاف أن المنتخب الذي سيتوج بالبطولة سيحصل الفائز في البطولة على مبلغ 7 ملايين دولار، وسيحصل الوصيف في بطولة كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج 2023 على 4 ملايين دولار أمريكي.

فيما سيحصل كل من المتأهلين إلى نصف النهائي على 2.5 مليون دولار، وكل المتأهلين إلى ربع النهائي الأربعة على 1.3 مليون دولار.

وتستعد دولة كوت ديفوار لاستضافة نهائيات بطولة أمم أفريقيا، في نسختها المقبلة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبل، بوجود المنتخب الوطني.

يذكر أن كأس أمم أفريقيا يشارك فيها 24 منتخبًا، يتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، تتكون كل مجموعة من 4 فرق ومع نهاية الدور الأول، تتأهل المنتخبات الحاصلة على المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، ويلحق بهم أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.

فيما يقع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق، ويفتتح منتخب مصر مشواره في البطولة يوم 14 يناير بمواجهة نظيره منتخب موزمبيق.