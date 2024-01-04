"نجم الأهلي السابق وموهبة بيراميدز" .. مفاجآت ينتظرها جمهور الزمالك في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبح نادي الزمالك قريبًا من الإعلان عن إنهاء أزمة القيد والتي أدت لمنع النادي من إبرام صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب عدم دفع مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويحق لنادي سبورتنج لشبونة الحصول على 2.5 مليون يورو نظير إنهاء أزمة فك القيد بشأن نادي الزمالك، حيث رفض النادي البرتغالي الحصول على قيمة الغرامة بنظام التقسيط مطالبًا بقيمة الغرامة على دفعة واحدة.

وصرّح أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "TEN"، أن إدارة ناديه اقتربت من الإعلان عن فك حظر القيد قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية والتي تبدأ يوم الإثنين المقبل.

ويسعى أحمد سليمان المشرف على فريق الكرة وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إلى إبرام صفقات قوية أملاً في إعادة الفريق الأبيض لوضعه الصحيح إلى جانب المنافسة على البطولات في الموسم الحالي.

وينافس فريق الزمالك على أكثر من بطولة سواء كأس مصر نسخة موسم 2022 - 2023، إلى جانب بطولة الكونفدرالية الأفريقية نسخة موسم 2023 - 2024.

وبالعودة إلى قصة رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، فقد يكون نجم الأهلي السابق بطل ميركاتو الشتاء وهنا لعدة أسباب أهمها رغبة سابقة من أحمد سليمان والذي أعلن عن رغبته في التعاقد مع اللاعب.

صاحب الـ26 عامًا يمتلك عقدًا مع نادي بيراميدز حتى صيف 2025، حيث انتقل الدولي المصري إلى بيراميدز قادمًا من فريق هدرسفيلد الإنجليزي صيف 2020 طامحًا في تحقيق البطولات.

ورغم طموح رمضان صبحي في الفوز بالألقاب مع نادي بيراميدز إلا أن هدف اللاعب لم يتحقق بعد خسارة أكثر من لقب محلي وقاري كان آخرها بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وعلم "الخليج 365" من مصادره الخاصة أن إدارة الزمالك تخطط لإبرام صفقتين قويتين من صفوف بيراميدز وهنا التعاقد مع محمود صابر ورمضان صبحي.

وتحاول إدارة الزمالك وتحديدًا عن طريق أحمد سليمان إلى إقناع رمضان صبحي بالانتقال لصفوف القلعة البيضاء خاصة أن هناك صعوبة في عودة اللاعب لناديه السابق وهو الأهلي.

رمضان صبحي وأن ارتبط بصفوف الزمالك وتحديدًا في صيف 2020 عندما قدرت الإدارة البيضاء وقتها بعرض لنادي هدرسفيلد لشراء عقد اللاعب إلا أن الأخير اختار مشروع بيراميدز.

وشارك رمضان صبحي في 111 مباراة بجميع المسابقات مع نادي بيراميدز سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 21 هدفًا.