من "استقبلني" إلى "طردته من حياتي".. بركات ومعوض عداوة بعد محبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

انتقد سيد معوض نجم الأهلي السابق، محمد بركات عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال ظهور معوض في لقاء تلفزيوني، وكانت من ضمن فقراته اختيار بين ثلاثة أشخاص، وعندما خير بين محمد فضل ومحمد بركات وحازم إمام، قال: "مش شايف غير فضل، بركات مش موجود في حياتي بقاله فترة، وهناك أشخاص طردتهم من حياتي وعلى رأسهم بركات".

وكشف مصدر مقرب من الثنائي لـ "الخليج 365" سبب تصريح معوض، الذي انتقد خلاله عضو اتحاد الكرة، وذلك لعدم تعيينه في الجهاز الفني لأحد المنتخبات، كما اتفقا سابقًا.

وربطت الثنائي، محمد بركات، سيد معوض علاقة قوية، منذ أن تزاملا في النادي الإسماعيلي، حتى اعتادا الظهور ضيوفًا في البرامج سويًا، وروى معوض قصة بداية علاقتهما، قائلاً خلال لقاء تلفزيوني: "بركات كان من نجوم الإسماعيلي واستقبلني، استلمني من وأنا عندي 19 سنة".

واشتهرت علاقة الثنائي بالخدع التي يفعلها بركات في معوض، إذ قال خلال لقاء تلفزيوني: "سيد يعرفني ازاي لحد دلوقتي من اللي عملته فيه، لازم أعمل فيه مقلب وأول ما يرد يقولي طبعا اشتغالة كالعادة أعرف أنه هيصدق".

وأضاف: "معوض أطيب بني آدم في الدنيا وشريكي فاتحين مطعم مع بعض ولعبنا في الإسماعيلي والأهلي مع بعض، مرة قولت له في حد في الأقصر طالب لاعبين بالاسم وانت منهم وبمبلغ وهو كان محتاج، حجزت التذاكر ودفعت مكان الإقامة، وقبل الوصول للمطار، قال قولت له زعل وقاللي أنا مش عارف انت بتحبني ولا بتكرهني، وفي أحد المرات زعل بسبب البرنامج روحتله البيت وقبلت رأسه علشان يسامحني".

وكانت الخدعة السابقة هي أكثر المواقف التي لا ينساها معوض لبركات، إذ قال في أحد البرامج: "موقف الأقصر لما بركات اعتزل وأنا كنت لسه بلعب في الأهلي لن أنساه".

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