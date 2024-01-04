بعد استدعاء ياسر ولاشين.. قائمة المستبعدين عن منتخب مصر في الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

استقر روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر على القائمة النهائية لخوض كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي أرسلها أمس، بعد إجراء تعديلات عليها بإصابة أحمد نبيل "كوكا" وأسامة جلال.

ويغيب عن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2023، الآتي:

حراسة المرمى: محمد بسام - محمود جاد - محمد عواد.

خط الدفاع: محمود حمدي الونش - أكرم توفيق - أسامة جلال (إصابة) - محمود مرعي - محمد شكري - رامي ربيعة - أحمد رمضان - كريم حافظ، - حسين السيد - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: رمضان صبحي - أحمد نبيل كوكا (إصابة) - سام مرسي - نبيل عماد - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - محمد إبراهيم - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - عبد الله السعيد - محمد عبد السميع.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - أسامة فيصل - أحمد أمين قفة - محمد شريف.

وكان الثنائي، أحمد نبيل كوكا، أسامة جلال ضمن القائمة النهائية لفيتوريا لخوض كأس الأمم، لكن تعرضا للإصابة خلال المران، لهذا استدعى فيتوريا مهند لاشين وياسر إبراهيم.

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