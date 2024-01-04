البطل 7 ملايين دولار.. "كاف" يعلن زيادة الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وشهدت هذه النسخة زيادة بنسبة 40%.

ويحصد بطل كأس الأمم في كوت ديفوار 6 مليون دولار، إذ جاءت قيمة الجوائز المالية كالآتي:

البطل، 7 ملايين دولار

الوصيف، 4 مليون دولار

المركزين الثالث والرابع، 2.5 مليون دولار

من المركز الخامس حتى الثامن، 1.3 مليون دولار

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي عبر الموقع الرسمي: "حقق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقدما كبيرا خلال العامين الماضيين في زيادة الجوائز المالية بجميع المسابقات الكبرى".

وأضاف: "نجحنا في زيادة الجوائز المالية للفائز بأمم إفريقيا إلى 7 ملايين دولار، وهي زيادة بنسبة 40% عن الجائزة الماضية".

واختتم موتسيبي: "أثق في أن جزءا من أموال الجائزة سيساهم في تطوير كرة القدم، وسيفيد أيضا جميع أصحاب المصلحة في اللعبة، فضلا عن مساعدة الاتحادات الأعضاء لدينا في إدارتها".

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