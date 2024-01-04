نادى لاڤيينا يُقرر تجميد بيع اللاعبين بالفريق الأول هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - عقدت لجنة الكرة بنادى لاڤيينا اليوم اجتماعاً هاما تم فيه اتخاذ قرار بالإجماع بعدم الموافقة على بيع او إعارة اى لاعب هذا الموسم وعدم النظر فى اى عروض مقدمة من اى نادى سواء فى الدورى الممتاز أو دوى المحترفين وذلك للحفاظ على قوام الفريق والاستمرار في سباق المنافسة على الصعود بقوة.



واكدت لجنة الكرة أن الاستغناء عن احمد سالم جاء بسبب وجود 3 لاعبين أجانب فى حين تنص لائحة اتحاد الكرة على مشاركة لاعبان فقط في المباريات.

الموريتاني أحمد سالم

تعاقد نادي غزل المحلة مع اللاعب الموريتاني أحمد سالم قادما من صفوف لافيينا لمدة 3 سنوات.

وشهد توقيع العقود حضور تامر خليل نائب رئيس النادي والمهندس أحمد رمضان مدير التعاقدات نجح غزل المحلة في إبرام التعاقد مع المهاجم الموريتاني أحمد سالم لمدة ٣ سنوات.

وسجل الموريتاني أحمد سالم ٥ أهداف هذا الموسم مع فريقه السابق لافيينا.

وكان نادي غزل المحلة قد حسم أولى صفقاته لدعم الفريق الأول لكرة القدم خلال موسم الانتقالات الشتوية هذا الموسم بالتعاقد مع اللاعب بسام وليد ظهير أيمن نادي بروكسي.

ووقع اللاعب على عقد لمدة 3 مواسم مع الفلاحين ينتهي في يناير 2027 المقبل.

نجح بسام وليد صاحب الـ25 عامًا في صنـاعة 6 أهداف لفريقـه بروكسي خلال الموسم الكروي الجاري.