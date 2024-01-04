شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات صديق أوجولا أمام إنبى بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات النيجيري صديق أوجولا أمام فريق إنبى المقرر لها 10 يناير الجارى، فى أولى مبارياته فى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتعافى النيجيري صديق أوجولا من الإصابة التي لحقت به وحرمته من السفر مع الفريق إلى الإمارات وخوض مواجهتى الأهلى وبيراميدز التي خسرهما الفريق في كأس السوبر المحلى، واحتل الفريق المركز الرابع خلالها.

وشارك صديق أوجولا في تدريبات سيراميكا بشكل طبيعى، ليعلن جاهزيته للمباريات المقبلة والتي يبدأها الفريق أمام إنبى في كأس رابطة الأندية.

وعاد فريق سيراميكا، أمس الأربعاء، للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون بعد حصولهم على المركز الرابع فى كأس السوبر المحلى التى أقيمت فى الإمارات.

وتلقى نادى سيراميكا كليوباترا إخطاراً من رابطة الأندية المحترفة، بمواعيد وملاعب مباريات الفريق في بطولة كأس الرابطة.

وجاءت مواعيد مباريات الفريق على النحو التالى..

الأربعاء 10 يناير.. سيراميكا كليوباترا وإنبي.. 5 مساءً.. استاد المقاولون العرب

الأربعاء 17 يناير.. الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا.. 5 مساءً.. استاد الإسماعيلية

الأربعاء 24 يناير.. سيراميكا كليوباترا والداخلية.. 3 عصراً.. استاد المقاولون العرب