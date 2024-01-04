طائرة صيد الدقي تهزم 6 أكتوبر فى دوري المرتبط

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق صيد الدقي للكرة الطائرة مرحلة تحت 15سنة الفوز علي نظيره نادي 6 أكتوبربنتيجة 1/3 في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة المرتبط التى اقيمت على ملعب الأخير.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين: مصطفى شريف ،على وفائى،عمران اشرف ،ياسين على ،كريم مدنى ،يوسف مطر،زياد عبدالكريم ،حمزة احمد ،عمر جودة، يوسف النحاس،عمر احمد ،عبد الله احمد ،حسن زعتر،كريم سيد ،كريم عبد الغنى، اياد كريم،سيف باسم ،ياسين عمرو ،مالك وائل ، يوسف احمد

الجهاز الفنى والادارى:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، محمود مجاهد مدير فني الفريق، هشام عبد الله مدرب الفريق، يوسف خالد محلل تقني ، وائل حسين مدرب أحمال،دكتوراحمد الزيات طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع،مسعد جمعه خدمات معاونة.