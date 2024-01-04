صيد 2006 يفوز على مركز الحوامدية فى دورى منطقة الجيزة لكرة القدم

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق مواليد 2006 لكرة القدم بصيد الدقى على نظيره مركز شباب الحوامدية بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب الأخير فى اطار منافسات دورى منطقة الجيزة ليتأهل الى دور الثمانية كأول مجموعته بالبطولة.

سجل اهداف الصيد اللاعبين: عمر عاطف (هدف)، مروان سكر (هدف).

ضمت قائمة الفريق اللاعبين: محمد صفوت، على محمد، عبد الرحمن وائل، كريم محمود، ياسين وليد، عمر نور الدين، اسماعيل سكر، زياد محمد، مروام مجدى، محمد ايمن، عمر عاطف، محمد حمدى، مروان خالد، عمر تامر، زياد هيثم.

الجهاز الفنى والاداري:

نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، محمد بدوي مدير اداري القطاع، أيمن حافظ المدير الفنى، عمر مسعود مساعد مدرب، هانى عبد العال مدرب حراس، محمد عصام علاج طبيعي، السيد عبد العال اداري الفريق.