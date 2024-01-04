جيرارد مهدد بالإقالة من الاتفاق السعودي

أفادت تقارير صحفية أن الإنجليزي ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق الاتفاق السعودي، مهددًا بالإقالة من منصبه بسبب تراجع مستوى الفريق.

ويحتل فريق الاتفاق بقيادة جيرارد في دوري روشن السعودي، المركز الثامن برصيد 25 نقطة، من خوض 19 مباراة، حقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 7، وخسر 6، سجل لاعبوه 22 هدفا، وتلقت شباكه 22 هدفا.

وكان نادي الاتفاق تعاقد مع جيرارد في شهر يوليو الماضي لتولي قيادةة الفريق الكروي الأول، إضافة إلى ضم نخبة من النجوم، وهم “جوردان هندرسون وموسى ديمبيلي وجورجينيو فينالدوم وديماراي جراي”.

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وحسبما ذكرت صحيفة “جارديان” البريطانية، أن جيرارد مهدد بالإقالة من منصبه في نادي الاتفاق السعودي بسبب المستوى السيئ الذي يقدمه الفريق في دوري روشن.

وقاد جيرارد فريق الاتفاق في21 مباراة حقق الفريق الفوز في 7 مباريات فقط.

وطالب جيرارد مجلس إدارة نادي الاتفاق بالتعاقد مع عدة صفقات في يناير، من أجل المنافسة في مسابقة دوري روشن السعودي.