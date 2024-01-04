ميندي وجيسوس يحصدان جوائز الأفضل عن شهر ديسمبر في الدوري السعودي

نجح إدوارد ميندي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي، في تحقيق جائزة الأفضل في شهر ديسمبر بالدوري السعودي.

وحصد ميندي جائزة الأفضل في شهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين، بعد تصويت الجمهور له متفوقًا على كيم سيونج حارس مرمى الشباب.

فيما تمكن جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال، من حصد جائزة أفضل مدرب في شهر ديسمبر بالدوري السعودي للمحترفين.

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وحصل جيسوس على أصوات الجمهور متفوقًا على لويس كاسترو مدرب النصر، وماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الاهلي.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 53 نقطة، بعدما خاض 19 لقاء حتى الآن.

ويليه النصر في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 46 نقطة، بعد أن لعب 19 مباراة أيضًا خلال الموسم الحالي.