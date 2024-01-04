قوات الاحتلال تدمر مقري الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدمير مقري الاتحاد واللجنة الأولمبية في غزة على يد قوات الاحتلال.

وكتب الاتحاد الفلسطيني: "قوات الاحتلال تدمر مقريّ الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم واللجنة الأولمبية الفلسطينية في غزة خلال عدوانها الوحشي المستمر على شعبنا في المحافظات الجنوبية".

يذكر أن الاتحاد الفلسطيني أعلن في وقت سابق تدمير ملعب اليرموك في غزة وتحويله لمركز اعتقال وتعذيب.

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