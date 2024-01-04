الأهلي يبحث إمكانية سفر العامري فاروق لاستكمال علاجه في الخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النادي الأهلي تكوين فريق من كبار المختصين في مجال الطب، من أجل بحث إمكانية سفر العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي للخارج، على خلفية الأزمة الصحية التي تعرض لها مؤخرا.

وأكد النادي الأهلي أنه سيتم عرض قرار الأطباء على الخبراء الأجانب بأحد المستشفيات في أوروبا، للتأكيد على إتمام عملية السفر لاستكمال العلاج على النحو الأمثل، دون أن يتعرض لأي انتكاسة صحية.

وأوضح الأهلي في بيانه، أن ذلك جاء التواصل والتشاور المستمر بين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، وأسرة العامري فاروق للعمل على توفير أفضل علاج وكامل الرعاية الطبية بأحد المستشفيات الكبرى خارج البلاد حتى يتجاوز المحنة الصحية.

وتعرض العامري فاروق إلى أزمة صحية مفاجئة، أثناء حضوره إلى مقر النادي الأهلي قبل اجتماع المكتب التنفيذي، في نوفمبر العام الماضي.

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