يلعب في الهند ويحمل جنسية إسبانية.. من هو أحدث المرشحين لدعم دفاع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد جلال:

طلب السويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي، بضرورة التعاقد مع مدافع جيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار مصدر في تصريحات خاصة، إلى أن مارسيل كولر، طالب إدارة الأهلي بضرورة التعاقد مع مدافع جيد خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الجمعة الماضي بين محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط مع مارسيل كولر.

ووضعت إدارة الكرة 3 سيناريوهات لتنفيذ مطلب مارسيل كولر، أولها تأجيل الأمر لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أما السيناريو الثاني هو التعاقد مع مدافع محلي في الوقت الحالي، أما السيناريو الثالث هو ضم مدافع سيتم قيده كلاعب محلي وهناك ترشيحات من بعض الوكلاء في هذا الصدد علي رأسها ياسر الحمد مدافع المنتخب الفلسطيني والذي يلعب في الدوري الهندي ولاعب اخر يحمل الجنسية الفلسطينية.

وشدد أن السيناريو الأخير بعيد نسبيًا الفترة الحالية بسبب أزمة توفير الدولار، بينما قد يكون الخيار ما بين السيناريو الأول والثاني.

من هو ياسر حمد؟

ولد ياسر حمد في الـ 9 من ديسمبر لعام 1999 في مقاطعة لايايوا الإسبانية ويحمل الجنسية الإسبانية بالإضافة إلى الفلسطينية حيث إنه مولود لأبوين فلسطينين.

يبلغ طوله 188 ويلعب في مركز قلب الدفاع وبدأ مشواره الكروي في مدينة مولده التي تقام في مقاطعة بيسكاي في منطقة الباسك شمالي إسبانيا .

تنقل حمد بين أندية إسبانية في مراحل الشباب بداية من أتليتك بلباو ورومو وأريناس وسي دي سانتورتزي وبرتغاليتي آخر محطاته في بلد منشأه.

وانتقل الإسباني - الفلسطيني إلى البساتين البحريني في ديسمبر من عام 2020 واستمر معه عام .

وكانت هناك تجربة للمدافع الفلسطيني في نادي المصري البورسعيدي، الذي انتقل إليه في موسم 2022، ومنه انتقل إلى الريان القطري قبل أن يلعب في نادي القادسية ومن انتقل للدوري الهندي.

ويلعب ياسر حمد حاليا في نادي نورث إيست يونايتد الهندي، الذي ينشط في الدوري الهندي الممتاز، إذ شارك معه في الموسم الحالي 2023-2024 في 8 مباريات بواقع 369 دقيقة دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.