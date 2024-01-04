ميندي أفضل حارس بالدوري السعودي عن شهر ديسمبر

ياسر رشاد - القاهرة - حصل الحارس السنغالي إدوارد ميندي لاعب نادي أهلي جدة السعودي على جائزة أفضل حارس في شهر ديسمبر الماضي في الدوري السعودي.

نجح إدوارد ميندي حارس مرمى نادي الأهلي، في الحصول على جائزة أفضل لاعب في شهر ديسمبر الماضي، بعد نجاحه في الحفاظ على شباكه في أكثر من مباراة وتألقه في عدد من المباريات، وقيادة الفريق لتحقيق الانتصار.

خطف أهلي جدة فوزا مثيرا من الخليج بهدف قاتل في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الـ19 من الدوري السعودي.

سجل فرانك كيسيه هداف الأهلي في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل أهلي جدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة.