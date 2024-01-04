تين هاج يقرر تعديل عقود بعض لاعبي مانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني مانشستر يونايتد منذ انطلاق الموسم الحالى من الدوري الانجليزي سوء حظ فريد من نوعه مع الصفقات التى كان من المنتظر منها أكثر من ذلك بكثير لكنهم فشلوا في إثبات نفسهم، مما جعل مشوار الهولندي إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد على حافة خطر الإقالة من منصبه بعد النتائج السيئة التى يقدمها الفريق.

كشف إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن موقف الفريق من تمديد عقود 6 من لاعبيه.

وقال تين هاج في تصريحات أبرزها الصحفي فابريزو رومانو: “نحن نتحدث مع رافائيل فاران وأنتوني مارسيال بشأن تمديد عقودهما، وقمنا بتفعيل الخيارات بشأن آرون وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهانيبال مجبري”.

اتخذت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي، بقيادة تين هاج، قرارها بشأن مستقبل للاعب المغربي سفيان أمرابط، القادم من صفوف فيورنتينا الإيطالي.