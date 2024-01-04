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“تشيلى" الأمريكى ينضم لكتيبة سلة الاتحاد السكندرى

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ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحي مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية "  جو تشيلي "  للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ،  والذي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي " NBA " ، ولعب " تشيلي "   الموسم الماضي بالدورى البولندي 
و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي و حازم الرجال أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة 

و يُجيد " تشيلي " اللعب في مركز صانع الألعاب   " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية و المهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب 
ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية بعد غداً السبت للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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