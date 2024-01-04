“تشيلى" الأمريكى ينضم لكتيبة سلة الاتحاد السكندرى

ياسر رشاد - القاهرة - تعاقد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي مع صانع الألعاب الأمريكي الجنسية " جو تشيلي " للانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة السلة ، والذي سبق له اللعب في الدوري الأمريكي " NBA " ، ولعب " تشيلي " الموسم الماضي بالدورى البولندي

و وقع اللاعب عقب الاتفاق على كافة تفاصيل و بنود التعاقد الخاصة به ، من خلال محمد مصيلحى رئيس النادي و حازم الرجال أمين الصندوق وعضو مجلس الادارة

و يُجيد " تشيلي " اللعب في مركز صانع الألعاب " 1 " ، و قد أبدي الكابتن أحمد عمر المدير الفنى للفريق إعجابه بقدراته الفنية و المهارية و بناء عليه تم التعاقد مع اللاعب

ومن المقرر أن يصل اللاعب إلي الإسكندرية بعد غداً السبت للانتظام في تدريبات زعيم الثغر استعدادا لخوض المنافسات القادمة مع زعيم الثغر .