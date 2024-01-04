طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد تنزانيا، يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.
وتبدأ أسعار التذاكر من 30 جنيه، و75 للدرجة الأولى و250 جنيها لتذاكر الـ VIP.
وكانت قرعة كأس الأمم الأفريقية قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة منتخبات، غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.
وتضم قائمة الفراعنة كل من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي- أحمد الشناوي- محمد أبو جبل- محمد صبحي.
الدفاع: أحمد حجازي- محمد عبد المنعم- علي جبر- ياسر إبراهيم- أحمد سامي- محمد هاني- عمر كمال- أحمد فتوح- محمد حمدي.
خط الوسط: حمدي فتحي- إمام عاشور- محمد النني- مروان عطية- أحمد سيد “زيزو”- مهند لاشين- محمود حمادة.
الهجوم: محمد صلاح- مصطفى فتحي- محمود حسن “تريزيجيه”- عمر مرموش- مصطفى محمد- محمود عبد المنعم “كهربا”- أحمد حسن “كوكا”