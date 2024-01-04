طرح تذاكر مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية استعداداً لـ أمم أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر ضد تنزانيا، يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير، في تمام الساعة السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي.

وتبدأ أسعار التذاكر من 30 جنيه، و75 للدرجة الأولى و250 جنيها لتذاكر الـ VIP.