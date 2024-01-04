صدمة لأندية الدوري السعودي.. آلية التعاقدات في انتقالات يناير

وجهت لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي للمحترفين، صدمة للأندية في دوري روشن، بشأن التعاقدات في انتقالات يناير الجاري.

ووضعت لجنة الاستقطابات، منهجية لانتقال اللاعبين في يناير الجاري في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أنه لا يمكن لأي نادٍ الدخول في مفاوضات مع أي لاعب إلا بعد موافقتهم، بالإضافة إلى تطبيق الاشتراطات.

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كما أنه لا يمكن لأي نادٍ في الدوري السعودي، بيع أو إعارة أي لاعب إلا بعد موافقتهم، مع تطبيق الاشتراطات، فضلًا أنه لن يكون هنالك تمويل صفقات في يناير.

وأشارت إلى أنه إذا أراد أي نادي في الدوري السعودي، بيع لاعب من صفقات الصيف الماضي فيجب على النادي إيداع المبالغ الناتجة عن بيع عقده أو إعارته في الحساب البنكي المخصص لبرنامج الاستقطابات، وذلك بغرض إعادة تخصيص المبلغ كرصيد للنادي لدى البرنامج.