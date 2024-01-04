تعرف على أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - 9 أيام تفصلنا عن انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها كوت ديفوار، خلال الفترة 13 يناير وحتى 11 فبراير.

ويشارك المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في كوت ديفوار، إذ يتواجد في المجموعة الثانية رفقة: "كاب فيردي، غانا وموزمبيق".

ويبدأ منتخب مصر مبارياته في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، يوم 14 يناير الجاري بمواجهة منتخب موزمبيق في الجولة الأولى، قبل أن يلتقي مع غانا يوم 18 يناير، ويختتم دور المجموعات بمواجهة منتخب كاب فيردي يوم 22 يناير.



وخلال الساعات الماضية تقرر استدعاء ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، لمعسكر المنتخب المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة ليكون بديلا لأسامة جلال.

وسبق وأعلن اتحاد الكرة مساء اليوم الأربعاء، استبعاد أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الأهلي، بسبب إصابته في أربطة القدم، وانضمام مهند لاشين، لاعب بيراميدز بدلا منه.

ومن المقرر أن تكون قمصان لاعبي منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية على النحو التالي:

1.أحمد الشناوي

2.علي جبر

3.محمد هاني

4.عمر كمال

5.حمدي فتحي

6. أحمد حجازي

7.ترزيجيه

8. إمام عاشور

9. أحمد حسن كوكا

10. محمد صلاح

11.كهربا

12.محمد حمدي

13. أحمد فتوح

14.مروان عطية

15.مهند لاشين أو ياسر إبراهيم

16.محمد الشناوي

17. محمد النني

18. مصطفي فتحي

19.مصطفي محمد

20.محمود حمادة

21.أحمد سامي

22.عمر مرموش

23.أبو حبل

24. محمد عبد المنعم

25. أحمد سيد زيزو

26. محمد صبحي

27.مهند لاشين أو ياسر إبراهيم