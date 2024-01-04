ميندي يفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي لشهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - توج السنغالي إدوارد ميندي حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي أهلي جدة، بجائزة أفضل حارس مرمى لشهر ديسمبر في دوري روشن السعودي.

ودخل ميندي في منافسة مع الكوري الجنوبي كيم سيونج حارس مرمى الشباب، على الفوز بجائزة أفضل حارس في ديسمبر على عن الجولات 16، 17، 18، 19، والتي تتم بتصويت الجماهير.

ويحتل أهلي جدة السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بالفوز في 12 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 3 مواجهات أخرى، بقيادة الألماني ماتياس يايسله.

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